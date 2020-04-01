Британському дідусю влаштували карантинне святкування 90 дня народження [ Редактировать ]
Вірус святу - не завада. Британці з Шеффілда влаштували вуличне свято з нагоди дня народження свого 90-річного сусіда.
По одинці чи по двоє, як і належить у карантин, з музикою, плакатами та напоями люди вийшли надвір і хором виконали для старожила традиційне Happy Birthday. Соціально дистанційований бенкет старенькому сподобався.
по теме
Притворился кустиком: парень придумал креативный способ нарушить карантин
Весь интернет смеется над парнем, который нарушает правила карантина в образе зеленого кустика
У Британії запровадили суворий карантин: що загрожує порушникам?
Відтепер люди зобов'язані сидіти вдома, виходити дозволяється лише за їжею чи позайматися спортом - що загрожуватиме порушникам і які ще обмеження запровадила країна
Британія змінює стратегію боротьби з коронавірусом
Жорсткі заходи в інших країнах британський уряд вважав малоефективними, проте статистика поширення коронавірусу в країні змусила владу змінити думку
Американські науковці прогнозують другу хвилю пандемії
До "другої хвилі" Америка матиме і набір ліків, які зараз лише в стадії клінічних випробувань, і медичні протоколи. Реальнішою буде вакцина - пояснює головний інфекціоніст США
Кількість хворих на коронавірус у світі невпинно зростає
Хворих на коронавірус у світі вже понад вісімсот тисяч. Найбільше від інфекції потерпають США, Італія та Іспанія. Як світ бореться з недугою?