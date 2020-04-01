Вірус святу - не завада. Британці з Шеффілда влаштували вуличне свято з нагоди дня народження свого 90-річного сусіда.

По одинці чи по двоє, як і належить у карантин, з музикою, плакатами та напоями люди вийшли надвір і хором виконали для старожила традиційне Happy Birthday. Соціально дистанційований бенкет старенькому сподобався.