В Киеве 60 человек сбежали с обсервации: какое наказание грозит нарушителям [ Редактировать ]
Полиция составила более 60 административных протоколов в отношении граждан, самовольно покинувших место обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передают "Українські Новини".
Тем временем, министр внутренних дел Арсен Аваков угрожает посадить на 3 года всех, кто уклонился от обсервации.
"Более 60 (лиц покинули отель)", - ответил он на соответствующий вопрос.
Шевченко не уточнил, удалось ли вернуть самовольно покинувших место обсервации граждан.
Других деталей он не сообщил.
Ранее эвакуированные украинцы устроили побоище в аэропорту "Борисполь". А 31 марта, стало известно, что несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали.
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