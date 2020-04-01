Базари в Україні зможуть працювати - МОЗ [ Редактировать ]
Продовольчі ринки можуть поновити роботу, але лише за умов суворого дотримання правил карантину. Постанову ухвалили в Міністерстві охорони здоров'я.
Згідно з інструкцією - на базарі можуть перебувати не більше одного відвідувача на 20 квадратних метрів торгівельної площі. Відстань між покупцями в чергах не менше півтора метра.
І обов'язкова наявність масок та засобів для дезінфекції.
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