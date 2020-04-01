Поліція перевірятиме, як українці, що повернулись із-за кордону, дотримуються умов самоізоляції. Обходити домівки громадян почали вже у кількох регіонах. Як виявляють порушників - дивіться у нашому сюжеті.

У Кропивницькому патрульні без попередження навідуються додому до містян, які мають перебувати на самоізоляції.

"Здраствуйте, скажіть, будь ласка, ви нещодавно приїхали з-за кордону. - Так, так, вірно. - Ви писали заяву з приводу самоізоляції, зараз управління патрульної поліції проводить превентивні заходи з перевірки осіб, які самоізолювалися".

Людей опитують не лише про дотримання карантинних заходів, а й з'ясовують, чи потребують вони допомоги.

"Вам хтось приносе провіант? - Да, конечно! - Допомога поліції вам потрібна в цьому плані? - Ні".

Наразі на Кіровоградщині понад тисяча людей на обліку у самоізоляції. Однак не всіх вдається знайти за вказаними адресами.

Надія Оперчук, головний державний санітарний лікар у Кіровоградській області:

Ми маємо факти, що деякі люди подають про себе неправдиву інформацію, неправильно вказують телефони, або місце проживання, ми передаємо ці списки до Нацполіції і дуже швидко, оперативно, активно, на протязі декількох годин ми виявляємо цих людей у інших регіонах нашої країни.

На Буковині, де вже 90 хворих, домашнього карантину теж дотримуються не всі. Поліцейські щодня перевіряють дитячі майданчики, сквери та стадіони. Особливу увагу приділяють дітям. Адже, часто, ті плутають карантин із канікулами. Якщо ж помічають дітлахів без супроводу дорослих - викликають батьків.

Ми вас попереджаємо, що на вас лежить відповідальність за дотримання даних обмежень. І в разі повторного вчинення відносно вас будуть вживатися заходи реагування.

Лілія Рачковська, головний спеціаліст служби у справах дітей Чернівецької міської ради:

Дані профілактичні заходи спрямовані на те, щоб пояснити батькам, яку загрозу діти можуть нести своїм оточуючим. Вони можуть як самі бути зараженими, так і зашкодити своїм родичам.

Українців, які повернулися із-за кордону, перевіряють і поліцейські у Львові. Інформацію з адресами правоохоронці щодня отримують на свої планшети.

Добрий день національне управління. Як ваше самопочуття, всьо добре?

Кажуть - намагаються дотримуватися необхідної дистанції, але виходить не завжди. Для порушників правил самоізоляції - штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Степан Гриців, старший дільничий офіцер Франківського відділу поліції ГУ НП У Львівській області:

При виявлені того, що людина відсутня за місцем ізоляції встановлюється причина відсутності за місцем проживання та відповідно, якщо буде встановлено, що люди на без поважних причин відсутня за місцем проживання притягається людина до адмінвідповідальності.

На Львівщині вже виявили двох таких порушників. Чоловіків, які щойно повернулися із-за кордону, не було вдома. Правоохоронці у котре нагадають, що від дотримання правил карантину залежить не лише здоров'я, а й життя людей.