Курс валют в Украине на 2 апреля [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 2 апреля установлен на таком уровне: 27,7538 гривен за 1 доллар (+0,1249 грн). При этом курс доллара на 1 апреля составляет 27,6289 гривен за 1 доллар.
Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.
Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.
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