Новости дня: главные события за 1 апреля [ Редактировать ]
Фото: новости 1 апреля / my.ua
Во вторник, 1 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
Украина
- МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер.
- Зеленский подписал закон о заседании Рады в режиме видеоконференции.
- В Киеве 60 человек сбежали из обсервации.
- Кабмин утвердил "коронавирусную" денежную помощь пенсионерам.
- Кабмин ужесточит карантин в Украине.
- В Украину прибыл самолет с гуманитарной помощью от Китая.
- Ульяна Супрун попросила у Илона Маска передать аппараты ИВЛ в Украину.
- Зеленский рассказал, что возвращение украинцев домой без обсервации - невозможно.
Мир
- В США произошли два мощных землетрясения.
- На борту американского авианосца коронавирусом заразилось более ста моряков.
- Япония ограничила въезд во страну.
- Китай прислал Словакии бракованные тесты.
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