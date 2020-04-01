В Словакии получили китайские тесты, которые не способны выявить коронавирус COVID-19 на ранних стадиях. Об этом пишет Bloomberg.

Правительство Словакии закупило у Китая 1,2 млн экспресс-тестов для определения наличия антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Как утверждает премьер Словакии Игорь Матович, все они "неточные".

Тесты были закуплены властями Словакии у местных посредников за $16 млн. По словам Матовича, теперь их - тесты - "можно просто выбросить в Дунай".

В Словакии допускают, что у премьера была своя причина так отзываться о приобретенных тестах: их закупило прошлое правительство, которое Матович обвинял в участии в коррупционных схемах.

Ранее мы писали, что Украина получила 100 тысяч тестов на коронавирус.