"Можно выбросить в Дунай": Китай прислал Словакии бракованные тесты [ Редактировать ]
В Словакии получили китайские тесты, которые не способны выявить коронавирус COVID-19 на ранних стадиях. Об этом пишет Bloomberg.
Правительство Словакии закупило у Китая 1,2 млн экспресс-тестов для определения наличия антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Как утверждает премьер Словакии Игорь Матович, все они "неточные".
Тесты были закуплены властями Словакии у местных посредников за $16 млн. По словам Матовича, теперь их - тесты - "можно просто выбросить в Дунай".
В Словакии допускают, что у премьера была своя причина так отзываться о приобретенных тестах: их закупило прошлое правительство, которое Матович обвинял в участии в коррупционных схемах.
Ранее мы писали, что Украина получила 100 тысяч тестов на коронавирус.
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