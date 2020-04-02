Во Львовской области, в лесополосе на Яворовском полигоне, нашли тела сразу двух мужчин. Об этом пишет "Корреспондент".

Один погибший - военный-контрактник, второй - гражданский местный житель.

Военный, тело которого обнаружили, служил по контракту. Ему было 25 лет, родом с Черниговщины. Предварительно его смерть квалифицируют как самоубийство. По словам полиции, была найдена предсмертная записка и вроде как по семейным обстоятельствам он решил покончить с жизнью.

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Второе тело военные обнаружили случайно в лесу через несколько километров, когда начали поиски своего сослуживца. Это 47-летний местный житель, которого еще в январе объявили без вести пропавшим. Была ли его смерть насильственной, в полиции не сообщают.

Оба тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

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