18 врачей-стажеров университета заразились коронавирусом [ Редактировать ]
В Японии у восемнадцати пациентов больницы в Токио подтвердили коронавирус. Все они - врачи-стажеры университета Кейо. Об этом сообщает The Japan Times.
"Университетская больница Кейо сообщила, что 31 марта тест одного из врачей-стажеров дал положительный результат на коронавирус, а в ходе последующих исследований было выявлено еще 17 инфекций среди 99 стажеров, которые могли находиться в тесном контакте с первым стажером", - говорится в сообщении.
Позже стало известно, что 40 стажеров во время карантина устроили вечеринку. Однако, по данным больницы, в число инфицированных 18 пациентов входили также те, кто не присутствовал на вечеринке.
"Это невыносимый поступок со стороны людей, занимающихся медицинским обслуживанием, которые должны защищать пациентов. Я приношу свои глубокие извинения", - заявил глава больницы Юко Китагава.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области 13 медиков заразились коронавирусом.
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