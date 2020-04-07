Во Львове у четырехдневного младенца заподозрили коронавирус [ Редактировать ]
Во Львове коронавирус заподозрили у четырехдневного младенца. Об том сообщает Talegram-канал "Коронавирус Украина".
По предварительным данным, младенцу диагностировали пневмонию и он пребывает на искусственной вентиляции легких. Отметим, что уже провели анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат.
Младенца госпитализировали из одного района Львовской области. Подозрение произошло из-за отца, который недавно вернулся из-за границы. Уточним, что родители также проходят обследование на коронавирус.
Напомним, в Кировоградской области зафиксировали первую смерть от вируса COVID-19.
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