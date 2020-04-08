Во вторник вечером, 8 апреля, украинский военнослужащий покончил с собой в воинской части в Новотроицком Волновахского района Донецкой области. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах УНН.

Инцидент произошел в спальном помещении воинской части. По предварительной информации, военный (1977 года рождения) выстрелил себе в рот из служебного автомата АКМ-74. От выстрела военный погиб на месте.

Читайте также На военном полигоне нашли два трупа

Теперь по данному факту начато расследование. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Винницей мужчина зверски убил пенсионера. Также читайте о том, что в Черкасской области произошла жуткая авария.