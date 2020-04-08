"Нема самотніх": волонтери Черкас розвозять продукти тим, хто опинився у скруті [ Редактировать ]
У Черкасах волонтери розвозять продукти тим, хто опинився у скруті. Через карантин таких чимало - хтось втратив роботу, хтось боїться виходити в магазин. Тож міські волонтерські організації об'єдналися і як в 2014 - знову активно взялися допомагати. За роботою волонтерів спостерігав Станіслав Кухарчук.
"Ало, доброго дня, це Марина Анатолієвна - це Центр Гостинності, ми плануємо візит до вас".
Таких дзвінків у Центрі Гостинності щодня - десятки. 2014 року цю волонтерську організацію створили для допомоги переселенцям, згодом узялися допомагати нужденним. Від початку карантину таких людей побільшало, каже координатор Віктор Дивнич. Щоб не полишати їх у біді, черкаські волонтери об'єдналися й розробили проєкт "нема самотніх".
Віктор Дивнич, координатор волонтерського центру:
Там є такий різновид допомоги. Є люди, які звертаються по допомогу, але вони можуть її оплатити своїм коштом ліки, або їжу, ми ж поки взяли на себе ту частину, де люди не можуть за себе заплатити і ми реагуємо на ті звернення де напряму звертаються на наш телефон або на сторінку в Фейсбуці.
Комусь ліки, комусь харчі, а комусь навіть інвалідний візок. Через карантин чимало людей залишилось без засобів для існування - тому запити волонтерам надходять постійно. Інна Вікторівна разом із чоловіком з інвалідністю змушені виживати на мізерну пенсію. У Центр Гостинності жінка зателефонувала з розпачу вдома закінчились і гроші, і продукти, та й на вулицю вийти боїться - у неї немає ні нової маски, ні антисептиків.
Інна Григораш, жителька Черкас:
Немає даже щоб обробить - хорошо, що хлорка є то миєш підлогу. А так же ж нічого нема, маска, як ви бачите - стірана-перестірана, бо коли ходила, то навіть марлі нема в аптеці щоб пошити.
Щоб не наражати ні себе, ні нужденних, волонтери розвозять товари в масках та рукавичках - із засобами захисту допомогли благодійники. Допомогу збирають по крихтах - продукти надають супермаркети, пересічні містяни приносять ліки та одяг.
"Це вчора людина, у неї було День народження і вона зроби ну такий внесок у нашу спільну справу".
Окрім продуктових наборів та медикаментів, центр потребує водіїв, щоб розвозити допомогу. Тому волонтери закликають черкасців активно долучатися до програми "нема самотніх".
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