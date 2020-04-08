Чергова допомога італійцям у боротьбі із коронавірусом. Сьогодні о сьомій ранку із київського аеропорту Жуляни до Риму вилетів літак із санітайзерами. Подробиці розкаже Лариса Зубенко.

П'ять тон дезінфікуючої рідини сьогодні відправили літаком національної гвардії із Києва до Риму. Відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський. В Італії вантаж зустрічатиме тамтешній голова МЗС - Луїджі Ді Майо.

Сергій Гончаров, заступник міністра внутрішніх справ України:

Це український засіб на спиртовій основі з вмістом спирту 70%, тобто він повністю відповідає рекомендаціям ВООЗ по боротьбі з вірусом.

Це вже не перша гуманітарна допомога дружній країні. Минулого тижня до Італії вилетіли двадцять українських медиків із структур Міністерства внутрішніх справ та міністерства охорони здоров'я - для допомоги іноземним колегам та обміну досвідом.

Сергій Гончаров, заступник міністра внутрішніх справ України:

Дуже велика вдячність і з боку італійського народу і італійського уряду, вони активно вже долучилися до роботи. це дві бригади, які працюють в різних госпіталях, у нас практично кожного вечора проходить скайп-конференція, вони діляться інформацією, досвідом, як організована медична робота, епідеміологічна робота, превенційна робота щодо вирішення подолання наслідків епідемії, це дійсно, безумовно, величезний досвід, який вже сьогодні може застосовуватися в українських лікарнях

І хоча за останню добу в Італії зафіксований невеликий спад хвороби, тамтешні медики все ж потребують допомоги, а в італійських лікарнях зберігається брак спеціального обладнання та засобів захисту мед персоналу.

Давіде Ла Чечіліа, посол Італії в Україні:

Я, звісно, пишаюся цією спільною роботою, яка демонструє солідарність між двома країнами. ще раз хочу висловити подяку міністерству внутрішніх справ України та міністерству охорони здоров'я за цю підтримку, яку вони надають. Італія завжди пам'ятатиме про це.

Сьогоднішній вантаж - не остання гуманітарна допомога Італії у боротьбі із пандемією, зазначають в українському МЗС.