У Харкові тести на коронавірус проводитимуть швидше [ Редактировать ]
У Харкові тести на коронавірус проводитимуть швидше. Там верифікували власну лабораторію з ПЛР-діагностикою. Раніше містяни передавали біологічний матеріал на експертизу до Києва й понад тиждень очікували на результати.
Тепер визначити, чи хворіє людина зможуть протягом дня. Наразі в Харкові п'ятеро інфікованих СOVID-19. Ще 15 людей з підозрою на недугу.
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