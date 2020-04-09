У Харкові тести на коронавірус проводитимуть швидше. Там верифікували власну лабораторію з ПЛР-діагностикою. Раніше містяни передавали біологічний матеріал на експертизу до Києва й понад тиждень очікували на результати.

Тепер визначити, чи хворіє людина зможуть протягом дня. Наразі в Харкові п'ятеро інфікованих СOVID-19. Ще 15 людей з підозрою на недугу.



