Насколько каждая больница готова к борьбе с коронавирусом теперь можно узнать на специальном портале/ Фото: delo.ua

Готова ли конкретная больница к борьбе с COVID-19 - отныне можно узнать на специальном портале.

Соответствующий портал, или online-дашборд, был разработан в сотрудничестве Министерства цифровой трансформации и Министерства здравоохранения.

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Статистику можно отследить по конкретной больнице, области, где вы живете, или в Украине в целом.

На сайте размещена информация о том, обеспечена ли ваша больница персоналом, насколько она укомплектована средствами индивидуальной защиты, оборудованием, свободными кроватями и аппаратами ИВЛ. Также доступны данные о количестве людей с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.

Кроме того, вы можете получить данные по балансу имеющихся или дефицитных ресурсов.

Напомним, по состоянию на 09:00 11 апреля, в Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, количество тех, кто выздоровел, превысило количество летальных случаев.