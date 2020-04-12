В 19:00 по киевскому времени начнется встреча в режиме видеоконференции министров энергетики крупнейших нефтедобывающих стран мира, сообщает "Коммерсантъ.

В переговорах примут участие как страны, входящие в Организацию стран экспортеров нефти (ОПЕК), так и страны, не входящие в нее, так называемая группа ОПЕК+.

На последней встрече, прошедшей 10 апреля, 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении нефтедобычи. С 1 мая она будет снижена на 10 млн баррелей в сутки - это 10% от объема нынешних мировых поставок.

Подписание окончательной сделки заблокировала Мексика, сообщает Reuters. Ее представители заявили, что сократят добычу только на четверть от объема, который требует ОПЕК+. Сегодня экспортеры "черного золота" попробуют поставить окончательную точку в переговорах.

Они вынуждены сокращать объемы добычи, чтобы удержать цены от дальнейшего падения. Пандемия коронавируса привела к резкому спаду деловой активности во всем мире, а около половины населения Земли находится на самоизоляции. Прогнозируется, что мировой спрос на нефть в первом квартале 2020 года упадет на 20%, это примерно 20 млн баррелей в день.