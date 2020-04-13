Медиків Закарпаття підозрюють у приховуванні інформації про поширення COVID-19 [ Редактировать ]
На Закарпатті медиків підозрюють у приховуванні інформації про поширення COVID-19. Слідство перевіряє дані, буцімто в районній лікарні не вжили заходів для уникнення поширення коронавірусної інфекції.
Напередодні у ЗМІ з'явилося повідомлення, що в Іршавському районі медик умисно приховав наявність COVID-19 у однієї з пацієнток, яка згодом померла.
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