На Закарпатті медиків підозрюють у приховуванні інформації про поширення COVID-19. Слідство перевіряє дані, буцімто в районній лікарні не вжили заходів для уникнення поширення коронавірусної інфекції.

Напередодні у ЗМІ з'явилося повідомлення, що в Іршавському районі медик умисно приховав наявність COVID-19 у однієї з пацієнток, яка згодом померла.