Число зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції у світі наближається до двох мільйонів. На першому місці Сполучені Штати, там понад 22 тисячі осіб померли, інфікованих більш як півмільйона. Осередком епідемії залишається штат Нью-Йорк. У Європі найбільше смертей фіксують у Іспанії, Франції та Великій Британій. А от в Італії число померлих поступово зменшується уже протягом кількох днів. Схожа ситуація і в Південній Кореї. Там 25 нових випадків зараження, це на 8 менше, ніж попереднього дня. Детальніше про ситуацію в світі - Світлана Чернецька.

Легендарні американські "буревісники" виконують фігури найвищого пілотажу. Це повітряне шоу - знак вдячності медикам за боротьбу із коронавірусом. У Сполучених Штатах саме розпал епідемії. Країна обігнала Італію за кількістю смертей - їх понад 20 тисяч. Але губернатор Нью-Йорка повідомив про перші добрі новини - кількість смертей залишається стабільною.

Ендрю Куомо, губернатор Нью-Йорку:

Жахливі новини, що ми втратити 783 життя за добу. Приблизно стільки ж як і останні кілька днів, тож очевидно, що число летальних випадків стабілізується, щоправда, на жахливій позначці. Але так само немає різкого збільшення госпіталізацій. Тож виглядає, що ми досягли піку і поки там залишаємося.

Про стабілізацію ситуації говорять і у Франції. Третій день поспіль тут зменшується кількість пацієнтів у реанімації. Так само нижчий і показник смертей.

Жером Саломон, директор управління охорони здоров'я Франції:

Продовжує рости баланс між тим, скільки нових пацієнтів поступає та скількох ми виписуємо. У реанімації було на 62 людини менше учора і на 121 сьогодні. А це велике полегшення для медичного персоналу.

Тим часом, в Іспанії знову збільшилася кількість смертей - 619 за добу. Хоча останні кілька днів їх ставало все менше. Втім, в країні все ще сподіваються за два тижні розпочати повернення до нормального життя. Армію тут залучили до дезінфекції територій лікарень.

А Білорусь отримала попередження від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Країну розкритикували за надто м'який підхід до боротьби з епідемією. У Білорусі досі відкриті всі магазини, працюють школи та садки. Наразі в країні зареєстровано понад 2 тисячі випадків коронавірусу і 20 смертей.

Патрік О'коннор, голова представництва ВООЗ у Білорусі:

Ми маємо бути готовими до реагування на спалах інфекції. Дії Білорусі матимуть вплив на Європу та весь світ.

У Великій Британії із лікарні виписали прем'єр-міністра. Чотири із семи днів госпіталізації - Борис Джонсон провів у реанімації, Він уже встиг записати відеозвернення. У ньому подякував медикам за врятування його життя.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми переможемо, бо наша система охорони здоров'я - це серце нашої країни, це найкраще, що є у нас. Вона нездоланна.

До роботи прем'єр поки не повертається. Продовжувати одужання буде на урядовій дачі у Чекерс.

Тим часом, у Єврокомісії радять не поспішати з бронюванням літніх відпусток. Адже очевидно, що у червні більшість карантинних обмежень зберігатиметься. І поки ніхто не береться прогнозувати якою буде ситуація із коронавірусом у липні-серпні.