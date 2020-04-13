Іспанія послаблює карантин. У країні запрацювали заводи та будівництва. У Греції вже до липня збираються повернутися до звичного життя. А у Німеччині третій день поспіль знижується кількість інфікованих. Про ситуацію з СOVID-19 у світі - розповість Світлана Чернецька.

Ранок у Мадриді. Помітно більше людей - на вокзалах та станціях метро. А на дорогах додалося транспорту. Поліція від світанку чергує у людних місцях із запасами масок для обличчя. Їх роздають усім охочим. За ранковий час пік розібрали кілька мільйонів масок.

Понад місяць Іспанія провела у локдауні. Останні кілька днів смертей та нових інфікованих стає дедалі менше. Тож деякі карантинні обмеження вирішили послабити. Від сьогодні відкривають промислові підприємства та будівельні майданчики. Але більшість людей - до 70% населення все ще зобов'язані сидіти вдома. Школи, магазини та кафе залишаються зачиненими.

Греція сподівається повернутися до звичного життя вже у липні. Уряд запланував послаблення карантину з 10 травня. Обмеження скасовуватимуть поетапно і за умови, що рівень розповсюдження коронавірусу буде знижуватися. Почнуть із зняття заборони на переміщення.

Сотіріс Ціодрас, спеціальний радник уряду Греції:

І рівень смертності, і кількість інфікованих у нашій країні - доволі помірні, якщо порівнювати з іншими. Але це не привід для заспокоєння. Разом ми можемо значно послабити першу хвилю епідемії у Греції.

У Греції зафіксовано трохи більше 2 тисяч випадків ураження і близько сотні смертей. Усе завдяки ранньому введенню карантину, впевнені в уряді.

Вже з 1 травня послабити карантин збираються в США. Адміністрація Трампа хоче найшвидшого скасування обмежень задля порятунку економіки країни. Сполучені Штати продовжують лідирувати у світі за швидкістю розповсюдження коронавірусу. Понад 550 тисяч інфікованих та 22 тисячі смертей.

Третій день поспіль знижується кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині. А понад половина усіх діагностованих вже одужали - це 64 тисячі людей. У середу канцлерка Меркель обговорить пом'якшення карантину із урядами федеральних земель. Щоправда, за останніми опитуваннями, більшість мешканців Німеччини виступають проти послаблення обмежень. А 12% хочуть ще суворішого карантину.

У Франції четвертий день поспіль менше пацієнтів потрапляє до реанімації. І другий день, як знижується кількість смертей. Але карантин у країні продовжать ще на кілька тижнів. Уряд не поспішає знімати обмеження, щоби не спровокувати другу хвилю коронавірусу. На Великдень серед оштрафованих за порушення карантину опинився і священник. Він проводив службу у храмі із парафіянами. Святому отцю довелося заплатити 135 євро.