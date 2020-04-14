Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк показала новые фото, после которых ее обвинили в анорексии. Отметим, что девочка борется с серьезным недугом. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram.

В кадре девушка предстала в спортивном топе и лосинах. В комментарии к фото девушка рассказала, как держит себя в форме.

Анна отметила, что ей повезло с генами и она следит за своим питанием. По словам девушки, она есть сбалансированную домашнюю пищу, 3-4 раза в день и не нагружает себя физическими нагрузками. По словам Заворотнюк, она не ест после 19:00, а любимые сладости кушает только утром.

Подписчики девушки отметили, что ее худоба выглядит нездоровой, а некоторые даже предположили, что Заворотнюк анорексия.

Напомним, мать Анны, Анастасия Заворотнюк, проходила лечение в одной из клиник Москвы, после чего она покинула Россию и уехала в Италию. Как выяснилось, близкие Заворотнюк решили отправить актрису в Италию на лечение.

Ранее мы писали о том, что медики назвали цену лечения Заворотнюк. Кроме того, сообщалось, что Анастасия Заворотнюк неожиданно обратилась к своим поклонникам.