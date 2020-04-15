Пожарные продолжают тушить тлеющую древесину в Чернобыльской зоне [ Редактировать ]
Пожарные продолжают тушить тлеющую древесину в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 7.00 в зоне отчуждения спасатели тушат тлеющие пни и древесину на участках, пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается.
Радиационный фон по Киеву и области не превышает естественных фоновых значений: в Киеве - 0,014 мР/час, в Киевской области - 0,012 мР/час (при допустимом фоне 0,05 мР/ч).
Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело. Вместе с тем в МВД Украины заявили, что виновниками пожаров могут быть сталкеры-нелегалы, пробирающиеся в Чернобыльскую зону.
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