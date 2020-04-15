Пожарные продолжают тушить тлеющую древесину в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7.00 в зоне отчуждения спасатели тушат тлеющие пни и древесину на участках, пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается.

Радиационный фон по Киеву и области не превышает естественных фоновых значений: в Киеве - 0,014 мР/час, в Киевской области - 0,012 мР/час (при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело. Вместе с тем в МВД Украины заявили, что виновниками пожаров могут быть сталкеры-нелегалы, пробирающиеся в Чернобыльскую зону.