Дождливая погода, установившаяся в Киевской области, помогает тушить пожары в Чернобыльской зоне отчуждения. Огонь пошел на спад и резко сократилось количество очагов возгорания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами" - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. Тушение лесных пожаров продолжается на Корогодского, Дитятковского, Паришивского, Лубянского и Денисовицкого лесничеств.

К тушению огня привлечено 500 человек и 110 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета. Пожарной авиацией в течение 13 апреля осуществлено 227 сбросов воды (538 тонн).

"Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч)", - сообщает ДСНС.

"В столице мы постоянно контролируем радиационный фон. Превышения пока нет. Фон не превышает 0,013 микроренген в час. При норме 0,03 микроренген в час", - подтверждает в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Радиологическая значимость таких пожаров заключается в высвобождении в атмосферу в процессе горения искусственных радионуклидов, преимущественно цезия-137, сообщает

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения проводит постоянный замер в воздухе искусственных радионуклидов, преимущественно цезия-137 (137Cs), попавших в атмосферу в процессе горения зараженных радиацией лесов.

Возле пожарищ его содержание превышено в десятки раз. Здоровью населения это не угрожает, однако пожарным, задействованным при тушении огня в Чернобыльской зоне, рекомендуется пройти обследование с целью определения содержания цезия-137 в организме.

Напомним, что Кабинет министров Украины на тушение пожаров в Чернобыльской зоне выделил 100 млн гривен.