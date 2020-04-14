Пожары в Чернобыльской зоне помогает гасить дождь [ Редактировать ]
Дождливая погода, установившаяся в Киевской области, помогает тушить пожары в Чернобыльской зоне отчуждения. Огонь пошел на спад и резко сократилось количество очагов возгорания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
"Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами" - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. Тушение лесных пожаров продолжается на Корогодского, Дитятковского, Паришивского, Лубянского и Денисовицкого лесничеств.
К тушению огня привлечено 500 человек и 110 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета. Пожарной авиацией в течение 13 апреля осуществлено 227 сбросов воды (538 тонн).
"Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч)", - сообщает ДСНС.
"В столице мы постоянно контролируем радиационный фон. Превышения пока нет. Фон не превышает 0,013 микроренген в час. При норме 0,03 микроренген в час", - подтверждает в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Радиологическая значимость таких пожаров заключается в высвобождении в атмосферу в процессе горения искусственных радионуклидов, преимущественно цезия-137, сообщает
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения проводит постоянный замер в воздухе искусственных радионуклидов, преимущественно цезия-137 (137Cs), попавших в атмосферу в процессе горения зараженных радиацией лесов.
Возле пожарищ его содержание превышено в десятки раз. Здоровью населения это не угрожает, однако пожарным, задействованным при тушении огня в Чернобыльской зоне, рекомендуется пройти обследование с целью определения содержания цезия-137 в организме.
Напомним, что Кабинет министров Украины на тушение пожаров в Чернобыльской зоне выделил 100 млн гривен.
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