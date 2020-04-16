Коронавирус в Киеве: рост заболеваемости замедлился [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 15 апреля, в Киеве заболевания коронавирусом COVID-19 подтвердили у 33 человек, 1 случай - смертельный. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Всего в столице по состоянию на 16 апреля подтвердили 644 случая заболевания коронавирусом, 12 человек умерли, 12 - выздоровели.
"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 32 человека. За сутки, что прошлая, в столице, к сожалению, еще один летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных заболеваний", - сообщил Кличко.
Напомним, по состоянию утро 16 апреля, в Украине зафиксировали 4161 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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