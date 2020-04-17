У п'ятницю, 17 квітня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розповів про те, коли знову може зібратись Верховна Рада та чого взагалі очікувати від політиків.

Депутати цього тижня таки переглянули держбюджет. За вашою оцінкою, як надовго країні вистачить цього перегляду? Бо вже у день голосування у парламенті говорили, що бюджетний проект не встигає за розвитком подій в економіці. Що ще треба змінити в бюджеті?

Его уже сейчас надо менять, потому что тот бюджет, за который проголосовали - это бюджет, когда кромсается внутренние ресурсы всех людей и при этом, как священную корову, не трогают внешние выплаты по долгам. Это было принципиальное расхождение наше с правительством, при том, что мы были "за" то, чтобы увеличить выплаты на медицину и выплаты социальные, но при этом, мы ни в коем случае не были за то, чтобы это сделать за счет того, чтобы обрезать статьи внутреннего бюджета.

Весь мир переносит выплаты по внешним долгам, потому что весь мир в форс-мажоре и практически находится в техническом дефолте, когда средства, которые аккумулируются в бюджет должны быть направлены на спасение ситуации внутри страны. Этого не произошло и поэтому мы за этот бюджет и не проголосовали.

Представники влади вже неодноразово говорили про те, що розробляють третій пакет законодавчих рішень для допомоги економіці та суспільству. Однак, жодної конкретики поки немає. Які рішення потрібні, щоб підтримати наших підприємців та працівників цього року?

Мы ведем диалог с правительством в этом отношении. Я вчера разговаривал с министром экономики и я вижу, что у них наработки есть, но надо делать это быстрее и быстрее переходить к конкретным действиям, а именно выплатам тем предпринимателям, которые сохранили рабочие места, выплату кредитов безпроцентных, предпринимателям, которые пострадали в первую очередь и малый бизнес, готовить пакет документов и кредиты для крупных предприятий, которые должны будут развиваться, особенно в этих условиях.

Ваша фракція дала частину голосів за рішення про зміну закону щодо регламенту. Чому ви підтримали слуг народу у цьому питанні?

Мы категорически против того, чтоб парламент был заблокирован в угоду одному бизнесмену, который решил поиграться с парламентом и направил своих депутатов на то, чтобы они дали 16 000 поправок к закону, который на самом деле нами поддержан не будет, но самое главное, чтобы парламент работал.

Нас упрекали в том, что мы дали 3000 правок закону о земле. Это была наша четкая позиция, потому что мы считаем, что землю продавать нельзя, особенно в условиях эпидемии.

Головне питання найближчих тижнів - як переосмислити карантин, щоб допомогти країні працювати. Що ви думаєте з цього приводу? Яким може бути сценарій виходу з карантину для України?

Это вопрос, которым задаются люди. Потому что сейчас каждый человек, находясь в изоляции дома осмысливает, что он будет делать дальше, когда закончиться карантин. Предприниматель, как он откроет свой ресторан, свою парикмахерскую? И вот на эти вопросы должны быть четкие ответы в виде субсидий, выплат, льготного кредитования, отсрочки выплат по жилищно-коммунальным услугам.

Не надо пугать дефолтом и всеми этими сказками. Ничего этого не будет. Сейчас весь мир в дефолте и надо защищать свою страну и поддерживать тех людей, которые ждут выхода с карантина.