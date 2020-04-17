Вчені встановлюють все більше і більше фактів про коронавірус. По-перше, вже точно, що близько половини всіх, хто підхопив хворобу, заразилися від тих, в кого або зовсім не було, або тільки починалися мінімальні симптоми. За найбільш обережною оцінкою, 44 відсотки хворих навіть не могли б і подумати, що у того, хто їх заразив, вже є коронавірус. Ані температури, ані кашлю, ані ломоти у тілі - нічого б не помітили.

Ось чому такий важливий карантин, щоб зупинити вірус, треба зменшувати контакти навіть з тими, хто виглядає абсолютно здоровим. А по-друге у Південній Кореї фіксують випадки повторного зараження. Вчені поки не можуть впевнено пояснити, чому це відбувається.

Версій декілька: або це все ж таки помилка з тестуванням, або вірус в організмі людини може якимось чином відновлюватись навіть після повного одужання. Зафіксували вже майже 150 таких повторно хворих корейців.

Єдине, що може хоча б трохи заспокоїти в цій ситуації, так це те, що насправді у всьому світі досліджують коронавірус. Тож, одного дня вчені все ж знайдуть 100% відповідей на питання про цю хворобу.

Ну а поки уряди по всьому світу думають, що ж робити з карантином. Справа це невдячна - кожне невірне рішення може коштувати тисяч життів. Якщо допустити помилку з послабленням карантину, а такі сценарії зараз розробляють і у США, і у деяких країнах Євросоюзу - потім все одно доведеться повертатися до жорстких заходів.

Отже, як збираються переосмислити карантин на Заході? Ірина Іванова розбиралася.

Європа - на низькому старті. Пік захворюваності минає. Тож країни роблять перші обережні кроки на вихід з карантину, аби економіку реанімувати.

Першою стартувала Іспанія. Країна, де вірус забрав майже 20 тисяч життів, від понеділка запустила заводи та будівництва. На вулицях побільшало людей. Утім усі в масках.

Понад місяць Іспанія була в локдауні. І для більшості людей режим досі не змінився: школи, крамниці та кафе зачинені. На відміну від Італії. Там уже запрацювали книжкові магазини, крамниці канцелярських товарів і дитячого одягу. Решта заборон ще діють.

Паола Фанеллі, жителька Рима:

Якщо магазини, яким дозволили відкритися, будуть абсолютно безпечними і для працівників, і для відвідувачів, то я підтримую послаблення карантину. Але боюся, що до остаточного його скасування нам ще далеко.

Деякі магазини відкрилися і в Австрії. Насамперед - будівельні та садові. Відновлюють роботу автомийки, майстерні та ломбарди. Щоправда, масковий режим зберігають, дистанцію тримають.

Себастьян Курц, прем'єр-міністр Австрії:

Магазини мають багато роботи. Але люди дуже дисципліновані, вони дотримуються безпечної дистанції, більшість чекає на вулиці своєї черги, щоби зайти в середину.

Ще більше послабила карантин - Данія. Там уже запрацювали дитячі садки та молодша школа.

Генрік Вільгельмс, учитель у школі Копенгагена:

Ми розташували столи за два два метри один від одного, маємо мило, антисептики усюди. На підлозі розклеїли позначки з двометровим інтервалом, щоб діти розуміли, яка це дистанція. Також встановили блокувальні системи, аби двері в класах завжди були відчинені, і школярі не чіпали зайвий раз дверні ручки.

Починають послаблювати карантин і наші найближчі сусіди. Польща, де перші випадки захворювання зафіксували майже одночасно із Україною, уже представила план поступового зняття обмежень під назвою "Нова нормальність". Перший крок - від понеділка можна буде гуляти в парку чи лісі. Детальний план оголосила й Чехія. Від наступного тижня там запрацюють фермерські Ярмарки, ремісничі майстерні та автосалони. Ще за тиждень - дозволять весілля, де можуть бути присутніми до 10 людей. А ще відкриють невеликі магазини.

Карел Гавлічек, міністр промисловості, торгівлі та транспорту:

Площею до 1000 м, якщо вони не містяться у торговельних центрах на понад 5000 м. Також відкриємо автошколи, тренажерні зали, фітнес-центри без роздягалень.

За позитивної динаміки, Чехія скасує обмеження восьмого червня, окрім масових заходів. Єдину стратегію, як виходити з карантину, нарешті склали в Єврокомісії.

Урсула Фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Важливо наголосити, це не сигнал, що карантинні заходи уже можна скасовувати, - це алгоритм для ухвалення рішень країнами-членами. Загалом, ми рекомендуємо поступовий підхід. Ефект від кожного рішення треба пильно моніторити - чи зростає захворюваність, або ж її рівень залишається стабільним.

Брюссель підкреслює три головні умови. Перед скасуванням карантину має бути значне і тривале зниження захворюваності. Система охорони здоров'я країни повинна мати резерв у разі нового сплеску. І держави спочатку повинні провести масштабні тестування, аби бачити реальну картину.

Тедрос Гебреісус, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я:

Хоча COVID-19 розповсюджується дуже швидко, сповільнюється він набагато менше. Іншими словами - дорога вниз набагато повільніша, аніж шлях нагору. Це означає, що обмежувальні заходи мають бути скасовані неквапно та контрольовано.

Дослухаються порад у Великій Британії. Там про пом'якшення карантину ще не йдеться. А Франція продовжила суворий режим до 11 травня, Німеччина - до третього.