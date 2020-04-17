Підсумкове оцінювання дистанційно, табелі електронкою, і без випускних вечорів. У Міністерстві освіти пояснили, до чого готуватися школярам та їхнім батькам.

Отже, незалежно від того, коли скасують карантин, усім варто готуватися до завершення навчального року. Підсумкове оцінювання відбудеться дистанційно. Результати повідомлять індивідуально SMS або через месенджер. Оформлення свідоцтв про здобуття середньої освіти має бути оформлене До 15 червня.

А от як це, вчитися дистанційно? Як процес онлайн-навчання організований у нас в Україні, і як в Європі? Чи є різниця у підходах. Наша Галина Якушко вирішила порівняти.

Домашнє навчання в капцях. Або батьки змінюють професію. Тож як воно - бути "диванним" студентом?

Школярі, вчителі, студенти і викладачі. Всі вони першими пішли на карантин. І вже місяць батьки встали вчителями, а студенти вчаться вчитися самостійно. Тож яка вона - дистанційна наука? І як отримати атестат чи диплом, сидячи на дивані?

Дмитро Овчаренко, викладач Києво-Могилянської академії:

Пара, година двадцять як завжди, є викладач є всі студенти.Викладач їх зара баче, от як зара але я зазвичай в піджаку.

Та почнемо зі школярів. Завдання учням дають в інтернеті, уроки по телевізору! На національних каналах викладають математику, географію, історію та інші уроки.

Однак не обійшлося без скандалу. Педагоги припускалися помилок. За це отримали шквал хейту в інтернеті. На захист учителів став президент.

Та чи справді так легко навчати дітей онлайн? І кому зараз важче - вчителям чи батькам? Ми перевірили самі. Дві наші кореспондентки - в Брюсселі та в Рівному - розкажуть, як це навчати сина-п'ятикласника в умовах карантину.

"Вітаю вас, друзі, мене звати Юрій, я викладач креативної міжнародної школи, і сьогодні у нас урок математики."

Денис Сидорук, учень 5-го класу української школи:

У мене є ось тут в телефоні багато груп у месенджері. Історія, фізика, природа.

Чиє дистанційне шкільне навчання краще - бельгійське чи українське? Розповімо про це згодом.

А зараз про тих, кому здавалося б, навчання на дивані має принести неабиякі плюси - студенти. Марія третьокурсниця математичного факультету університету Шевченка. Навчається у своїй кімнаті. Разом із помічником.

Графіки розглядає в електронних документах. Відповіді надсилає викладачам на пошту. Лекції слухає онлайн. Однак не всі викладачі готові до віртуальної реальності:

Марія Кагал, студентка Національного університету ім. Тараса Шевченка:

Та ті шо молодші, вони дійсно ближчі до молодшого покоління і щось дійсно роблять в тому ж гугл класрумі, а деякі просять скидайте в гугл класрум, бо я ше не розібрався, як ним користуваться, щоб ви мені помогли, щоб я хоть щось зрозумів.

А це наша колишня кореспондентка Софія Гордієнко бере участь у відеоуроці з одногрупниками. Софія навчається в Брюсселі на магістерській програмі з клінічної психології. Каже, адміністрація її університету досі не вирішила, як завершиться навчальний рік.

Софія Терлез-Гордієнко, студентка магістерської програми з клінічної психології:

Вони хаотично шукали виходи. Що робити, як робити. Дуже багато людей проходять стаж, наприклад, така спеціальність як моя - клінічна психологія, або ті самі лікарі - без стажу ти ніхто.

Жодна система освіти у світі не була готова до такого виклику. Однак писати дипломну роботу, каже Софія, значно легше, ніж зазвичай.

Софія Терлез-Гордієнко, студентка магістерської програми з клінічної психології

З сучасними технологіями, зі скайпом, зумом, взагалі немає жодних проблем. Я відправила лінк на текст своєму супервізору з дипломної роботи, і вона вже сьогодні зранку - я п'ючи каву - бачу, які правки вона пропонує мені і я їх тут же роблю.

Уже зрозуміло, що освіта зміниться. Стане технологічнішою. І викладачам, і вчителям таки доведеться звикати до онлайн. Бо зручні моменти дистанційного навчання, вочевидь, збережуться і після карантину. Та все ж дистанційка не може повноцінно замінити очної освіти. По-перше, багатьом складно самоорганізуватися:

Софія Терлез-Гордієнко, студентка магістерської програми з клінічної психології:

Я мама і мій керівник роботи теж батько. В нього дитина 2,5 роки він не має куди цю дитину віддати. І має записувати лекції онлайн. Це супер важко.

Дмитро Овчаренко, викладач Києво-Могилянської академії:

Дома діти, коти, собаки, родичі і все це на голові, а в аудиторії все це залишив дома.

По-друге, в університетському, очному, навчанні важливі не тільки знання, а й комунікація.

Дмитро Овчаренко, викладач Києво-Могилянської академії:

Ми соціальні істоти. Зв'язки вирішують все і також в режимі онлайн не дуже будуються такі зв'язки. В режимі онлайн можна інформацію передати, лекцію прочитати, знання можна передати онлайн.

А от хто найбільше сумує за соціальною комунікацією - так це діти. Бо шкільних друзів немає, а от уроки є. І навіть вдома потрібно сидіти за комп'ютером рівненько, як за партою.

Ольга Пилипів, вчителька:

Це онлайн-школа, але приходимо у формі. Вмикаємо мікрофон тільки із дозволу вчителя. Не їмо та не п'ємо під час уроку. Дуже уважно слухаємо та виконуємо всі завдання.

П'ятикласник Велес, син нашої кореспондентки у Брюсселі, відвідує місцеву франкомовну школу, а також вивчає українську програму - завдяки суботній школі і телеурокам українського телебачення. Математика онлайн від української та бельгійської шкіл суттєво відрізняються.

Українська - більш класична та серйозна. Європейська - наочна та розважальна. Місцева школа пропонує вправи у вигляді ігор.

Ось ролик із біології про будову серця. У 30-хвилинному сюжеті дітям спочатку показують, як працює серце за допомогою муляжів, а потім - кадри про операцію трансплантації.

Утім Велес віддає перевагу комп'ютерним іграм, коміксам та м'ячу.

Смартфон, стос зошитів та ноутбук. Так виглядає домашня парта п'ятикласника Дениса. Його мама - наша кореспондентка з Рівного. Уроками тут, як і в більшості українських сімей, зайняті батьки: мама - відповідає за гуманітарні науки, тато - за точні.

З дев'ятої ранку телефон "розривається" від повідомлень із уроку англійської.

Денис Сидорук, учень п'ятого класу української школи:

Якщо хтось скинув відповідь на вайбер вчительці, то можна її скопіювати і відправити скопійоване.

За мотиваторів батьки. Заохочують як можуть: солодощами або іграми на смартфоні.

Ольга Пилипів, вчителька:

Я би порадила батькам періодично, звичайно за можливості, дивитись до діток, як вони виконують ці завдання. Такі, скажемо, непланові перевірки. І дитина буде розуміти, що контроль все-таки є.

Підхід у вчителів до дистанційного навчання різний. І конкретно в нашому випадку дітям пропонують займатися хто скільки хоче і може. Для батьків це означає: не проконтролюєш дитя нічого і не зробить.

Навчання у чаті стало справжнім випробуванням і для батьків, і для вчителів. Дітям бракує візуального контакту з педагогами та однолітками. Усі сподіваються на якнайшвидше завершення карантину.

В Європі вчителі краще підготовлені технологічно, більшість з них на "ти" з комп'ютером. Учням дають чимало свободи, а у викладанні роблять ставку на наочність. В Україні далеко не всі вчителі виявилися готовими до онлайн-реальності. Хоча сам процес організували швидко.

Педагоги роблять ставку на контроль і традиційні методи викладання. Однак є одна - найголовніша спільна риса: і в Європі, і в Україні на час карантину усім батькам довелося повернутися в школу. Хоча й в домашньо-віртуальну.