В Черновицкой области за последние сутки скончались два человека, больных коронавирусом. Об этом сообщает в Facebook областная госадминистрация.

"В Черновицкой области за последние сутки умерло 6 человек. У двух из них подтверждено заражение COVID-19. Еще у четырех ожидаются результаты диагностики. Один пациент из Черновцов с подозрением на коронавирус и сложным сопутствующим онкозаболеванием умер, находясь дома", - сообщает Черновицкая ОГА.

Черновицкая область является лидером в Украине по темпам распространения инфекции. За последние сутки на Буковине было выявлено 49 новых случаев коронавируса. По области диагноз подтвержден у 889 человек.

Как сообщали "Подробности", за последние сутки в Украине выявили 343 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. В стране подтверждено 5 449 случаев заболевания. В результате осложнений, вызванных COVID-19, 141 человек умер, 347 украинцев выздоровели.