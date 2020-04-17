В Черновицкой области умер 37-летний пациент с подозрением на коронавирус [ Редактировать ]
В Черновицкой области умер 37-летний пациент с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.
Сообщается, что мужчина со вчерашнего дня находился в реанимации с двусторонней пневмонией.
"В Глыбоцкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на COVID-19. Мужчина 1983 года рождения из села Волоки Глыбоцкого района заболел 9 апреля. В больницу был госпитализирован 13 апреля. Вчера состояние больного ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение. Имел острую двустороннюю пневмонию", - сообщили в ОГА.
Ранее мы писали, что в Винницкой области от коронавируса выздоровели 20 человек.
по теме
В Луцке семеро медиков выздоровели от коронавируса
Сейчас в Луцке лабораторно подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус в Украине: последние сведения
В среду, 15 апреля, стало известно, что в Украине заражены коронавирусом 3764 человека
Во Львове умер пациент с подозрением на коронавирус
Во вторник, 14 апреля, во Львове скончался 71-летний пациент
Коронавирус в Украине: последняя статистика
Отмечается, что за сутки инфекцию выявили у 270 человек
Коронавирус в Украине: число зараженных перевалило за 3000
В понедельник, 13 апреля, по состоянию на 9:00, в Украине зафиксировано 3102 случая коронавируса