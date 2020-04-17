В Черновицкой области умер 37-летний пациент с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что мужчина со вчерашнего дня находился в реанимации с двусторонней пневмонией.

"В Глыбоцкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на COVID-19. Мужчина 1983 года рождения из села Волоки Глыбоцкого района заболел 9 апреля. В больницу был госпитализирован 13 апреля. Вчера состояние больного ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение. Имел острую двустороннюю пневмонию", - сообщили в ОГА.

Ранее мы писали, что в Винницкой области от коронавируса выздоровели 20 человек.