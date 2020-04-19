Под Киевом от коронавируса умерли два человека [ Редактировать ]
В Киевской области умерли два человека, у которых был подтвержден коронавирус COVID-19. Инфекция уже забрала жизни 11 жителей столичного региона, сообщает Киевская областная государственная администрация.
На данный момент коронавирус подтвержден у 304 жителей Киевской области. Вылечиться удалось 22 пациентам. На стационарном лечении сейчас находятся 85 человек, на самоизоляции - 219. Из них 17 - дети.
С подозрением на коронавирус за сутки протестировали 71 человека. Также медики ведут наблюдение за 2 660 людьми, которые контактировали с зараженными. Всего с начала эпидемии протестировали 1 440 подозрений на COVID-19
Из них на стационарном лечении - 85 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 219 человек.
Распространение коронавируса по Киевской области:
- Обуховский р-н - 51;
- Киево-Святошинский - 88;
- Барышевский р-н - 2;
- Белоцерковский р-н - 4;
- Бориспольский р-н - 7;
- Броварской р-н - 12;
- Бородянский р-н - ;
- Васильковский р-н - 5;
- Вышгородский р-н - 2;
- Иванковский р-н - 1;
- Макаровский р-н - 8;
- Мироновский р-н - 3;
- Кагарлицкий р-н - 1;
- Переяслав-Хмельницкий р-н - 3;
- Полесский р-н - 1;
- Рокитнянский р-н - 1;
- Ставищенский р-н - 7;
- г. Белая Церковь - 7;
- г. Борисполь - 16;
- пгт Бородянка - 1;
- г. Буча - 9;
- г. Васильков - 5;
- г. Вышгород - 8;
- г. Ирпень - 18;
- г. Фастов - 4;
- пгт Ворзель - 1;
- г. Гостомель - 2;
- пгт. Коцюбинское - 1;
- пгт Ставище - 1;
- г. Кагарлык - 8;
- г. Переяслав - 3;
- пгт Рокитное - 2;
- г. Иванков - 1;
- пгт Володарка - 2.
по теме
На Буковине от коронавируса умерли два человека
Черновицкая область является лидером в Украине по темпам распространения инфекции. За последние сутки было выявлено 49 новых случаев коронавируса. По области диагноз подтвержден у 889 человек.
В Испании рекордно упала смертность от коронавируса
За последние 24 часа в стране зарегистрировали 410 погибших от коронавирусной инфекции COVID-19, что является минимумом с 22 марта.
В Киеве коронавирусом заболели еще четверо медиков
За минувшие сутки коронавирус в столице выявили еще у 31 человека. Один случай летальный.
Коронавирус в Украине: последние данные
За последние сутки коронавирусом заболели еще 343 украинца. С начала эпидемии умер 141 человек.
Коронавирус в Украине: ТОП-5 самых заразных мест
Коронавирус в Украине можно подхватить где угодно – начиная от ручки двери собственной квартиры и заканчивая общественными местами