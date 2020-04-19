В Киевской области умерли два человека, у которых был подтвержден коронавирус COVID-19. Инфекция уже забрала жизни 11 жителей столичного региона, сообщает Киевская областная государственная администрация.

На данный момент коронавирус подтвержден у 304 жителей Киевской области. Вылечиться удалось 22 пациентам. На стационарном лечении сейчас находятся 85 человек, на самоизоляции - 219. Из них 17 - дети.

С подозрением на коронавирус за сутки протестировали 71 человека. Также медики ведут наблюдение за 2 660 людьми, которые контактировали с зараженными. Всего с начала эпидемии протестировали 1 440 подозрений на COVID-19

Из них на стационарном лечении - 85 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 219 человек.

Распространение коронавируса по Киевской области: