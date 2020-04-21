У Польщі священник вирішив модернізувати церкву. І обладнав її сонячними панелями задля збереження довкілля. Як зреагували віряни на таку ініціативу - дивіться далі.

Це священник однієї із церков на заході Польщі Кшиштоф Гузялек. Він не лише проводить богослужіння для вірян, а й вдосконалює храм. Цього разу в нього виникла ідея - зробити костел енергонезалежним. Тому він власноруч встановив 18 сонячних панелей. До того ж із дотриманням церковного стилю у формі хреста.

Кшиштоф Гузялек, священник:

Я створював це не лише тому, що так економічно вигідніше для церкви. Склавши сонячні панелі у форму хреста, ми вшанували Бога. А ще такий спосіб отримання енергії не шкодить довкіллю. Так ми виявляємо свою любов до Бога, людей та планети.

Кшиштоф Гузялек розповідає - його надихнула промова Папи Римського Франциска про стан довкілля та заклик дбати про світ, у якому всі ми живемо. До того ж церкві важко було сплачувати рахунки за електрику.

Кшиштоф Гузялек, священник:

Коли я вперше сюди приїхав 2018, мені було не зрозуміло, як наша церква має впоратися з такими захмарними рахунками за світло.

Удень хрест із сонячних панелей "добуває" енергію. А вночі синім неоновим забарвленням прикрашає церкву. Віряни ж свого священника хвалять і від його ініціативи у захваті.

Матильда Щепаняк, місцева жителька:

Він дуже підприємливий та енергійний. У його ідеї чудово переплітаються ощадливість, екологічність та віра. Крім того, це ще й неймовірно красиво. Особливо вночі.

Місцеві жителі вже наслідують приклад священника і теж встановлюють на своїх будинках сонячні батареї, щоб зберегти довкілля.