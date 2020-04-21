Уровень жизни упадет в 170 странах - МВФ [ Редактировать ]
В 170 странах значительно снизится уровень жизни граждан. Это будет связано с пандемией коронавируса. Об этом говорится в блоге директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой на сайте организации.
По ее словам, мировая экономическая активность сократится в рекордных масштабах со времен Великой депрессии.
В этом году в 170 странах уровень дохода на душу населения снизится, хотя всего несколько месяцев назад мы прогнозировали рост доходов на душу населения в 160 странах.
Она также добавила, что МВФ имеет кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов, что в 4 раза больше, чем в начале мирового финансового кризиса. При этом принято решение удвоить сумму быстрых кредитов для удовлетворения ожидаемого спроса в сумме около 100 млрд долларов. На сегодня 103 страны обратились в Фонд за экстренным финансированием, заявки половины из них рассмотрят до конца месяца.
Кроме того, реформируется Фонд сдерживания и помощи в случае катастроф для помощи 29 наиболее уязвимых стран-участниц путем быстрой помощи по обслуживанию долга.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть не рассматривается сценарий с объявлением дефолта.
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