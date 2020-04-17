Зеленский рассказал о кредите от МВФ [ Редактировать ]
В пятницу, 17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть не рассматривается сценарий с объявлением дефолта. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, Украина не должна рисковать.
"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта, зачем нам все эти испытания? Их и так много. Сейчас это, как кровь для организма", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Украина выжить без средств от МВФ.
Ранее мы писали, что Зеленский назначил нового члена Нацрады.
по теме
Пик заболеваемости COVID-19 в Украине еще не наступил
На совещании речь шла о том, что Украина еще не достигла пика заболеваемости
Украина договорилась с МВФ о новой программе
В МВФ отметили, что Украина "серьезно пострадала от пандемии"
Зеленский назначил нового члена Нацрады
Соответствующий указ был обнародован в среду, 15 апреля
"Собрания на Пасху - прямой путь к коронавирусу" - Зеленский
Зеленский отметил, что собрания и толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому
"Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок" - Зеленский
Во вторник, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу