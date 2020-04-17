В пятницу, 17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть не рассматривается сценарий с объявлением дефолта. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, Украина не должна рисковать.

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта, зачем нам все эти испытания? Их и так много. Сейчас это, как кровь для организма", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Украина выжить без средств от МВФ.

Ранее мы писали, что Зеленский назначил нового члена Нацрады.