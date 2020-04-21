Нацгвардия ловит поджигателей в Чернобыльской зоне отчуждения [ Редактировать ]
Национальная гвардия Украины проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Экипажи применения беспилотных авиационных комплексов Национальной гвардии Украины днем и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей", - говорится в сообщении.
Экипажи дронов ищут новые очаги возгорания и "диверсионные группы", которые осуществляют поджоги. Также идет "охота" на сталкеров, которые незаконно пробираются в Зону в поисках приключений.
Напомним, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения тушат с 4 апреля. Сейчас там тлеют отдельные очаги сухой травы и древесины. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 21 апреля к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечены 1 343 спасателя и 299 единиц техники, в том числе авиация.
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