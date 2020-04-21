За время карантина киберпреступность выросла на 15% - Нацполиция [ Редактировать ]
Вследствие карантина уровень преступности в целом снизился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в Интернете. Об этом представители Нацполиции сообщили на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Правоохранители отмечают, что онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты.
"Украинцам надо быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы аферистов нужно закрывать", – призвал глава государства.
Как сообщали ранее "Подробности, американские спецслужбы разослали предупреждения о том, что с началом пандемии коронавируса и резкого роста онлайн-активности активизировались хакеры, которые пытаются воспользоваться текущей ситуацией.
Людей призывают быть осмотрительными при оплате товаров и услуг со своих компьютеров или мобильных приложений, привязанных к платежным картам.
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