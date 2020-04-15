Матчи национальных сборных в 2020 году могут не состояться - ФИФА [ Редактировать ]
Футбольные матчи на уровне национальных сборных могут быть отложены до 2021 года из-за карантинных ограничений из-за коронавируса и необходимости возобновить клубные соревнования национального первенства. Об этом в интервью изданию Times union заявил президент Конфедерации футбола стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни.
ФИФА уже отменила матчи между странами, которые должны были состояться в марте и июне. Президент КОНКАКАФ Монтальяни считает, что "окна" для матчей национальных сборных в сентябре - ноябре также могут быть отменены.
"Считаю, что это может быть проблемой (вернуть матчи сборных в 2020 году - ред.). Не столько из-за проблем со здоровьем во всем мире и различной степени готовности команд, но из-за необходимости совершать международные поездки. Думаю, сейчас для нас отечественный клубный футбол является приоритетом. Сентябрь еще впереди, но я не слишком уверен в положительном решении данного вопроса, учитывая то, как сейчас обстоят дела", - заявил Монтальяни.
Возвращение болельщиков на стадионы будет зависеть от готовности вакцины против COVID-19, а это может произойти не раньше 2021 года.
Полноценное возобновление футбольных соревнований в 2020 году может оказаться невозможным в тех частях мира, которые наиболее сильно пострадали от пандемии, включая Европу и Северную Америку.
"Я вполне уверен, что национальные сборные смогут начать играть в марте 2021 года, если все будет в порядке. Приоритет в том, чтобы помочь нашим национальным лигам, а уже затем выходить на международный уровень", - заявил вице-президент ФИФА.
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