Актер из "Санта Барбары" умер в США [ Редактировать ]
В США умер актер и евангелист Том Лестер, наиболее известный своей ролью в классическом телесериале "Зеленые просторы" и "Санта Барбара". Об этом пишут "Акценты".
"Том Лестер умер в Нэшвилле в понедельник, 20 апреля в возрасте 81 года после долгой борьбы с болезнью Паркинсона", - говорится в сообщении.
Брат Лестера, Майкл, подтвердил смерть актера, написав пост на своей странице в соцсети Facebook.
Лестер родился 23 сентября 1938 года в Джексоне, штат Миссисипи, и вырос, работая на ферме деда. Он служил учителем в Оклахоме в течение нескольких лет после получения степени по химии в университете Миссисипи, а затем решил переехать в Голливуд, чтобы продолжить актерскую карьеру, получив роль фермера Эба Доусона в "Зеленых просторах" в 1965 году.
Тому было 22 года, когда он появился в самой первой постановке Laurel Litt Theatre в 1961 году - комедии "Рожденный вчера".
Его брат утверждает, что Лестер стал рожденным свыше христианином в 1948 году, и он путешествовал по стране, читая лекции церковным и молодежным группам о христианстве. Он также был заядлым защитником природы, и в 1997 году он получил награду Миссисипи "Дикая природа года" за работу на ферме в округе Джаспер, штат Мисс. К слову, он был последним живым актером, который сыграл одну из главных ролей в сериале "Зеленые просторы".
Прощание с Томом Лестером состоится в пятницу, 24 апреля. На нем смогут поприсутствовать близкие друзья и родственники.
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