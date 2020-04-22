47-летний участник группы ТНМК Фоззи впервые стал отцом двойни [ Редактировать ]
21 апреля участник группы ТНМК Фоззи и его жена Полина впервые стали счастливыми родителя двойни. Жена подарила артисту сразу двойное счастье - мальчика и девочку. Счастливый отец сам поделился новостью с подписчиками на своей странице в Facebook.
Александр Сидоренко(Фоззи) опубликовал счастливое фото, сделанное в роддоме. На снимке радостный отец держит в руках две таблички - голубую и розовую.
"У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости", - написал музыкант под фото.
Напомним, ранее 70-летний Голливудский актер Ричард Гир стал папой в третий раз. 36-летняя жена актера родила ему сына, который стал уже вторым в семье Ричарда Гира и Алекхандры Сильвы.
Как сообщалось ранее, Милла Йовович родила третьего ребенка. Новорожденную малышку назвали Озиан.
Также, дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная родила второго ребенка. Ольга Сумская снова стала бабушкой.
Добавим, недавно певица Джамала поразила новостью о второй беременности. Фанаты были в восторге от этой новости и принялись поздравлять Джамалу.
по теме
Лобода поразила фото в купальнике
Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram
Звезда сериала "Секс и город" Крис Нот изменил имидж из-за коронавируса
Новым фото своего преображения актер поделился на своей странице в Instagram
В Киеве жители дома хором спели патриотическую песню (видео)
Соседи договорились об этом заранее
Леся Никитюк "засветила" аппетитные формы
Снимок она опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram
Лобода поразила фанатов обнаженным фото
Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram