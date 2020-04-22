21 апреля участник группы ТНМК Фоззи и его жена Полина впервые стали счастливыми родителя двойни. Жена подарила артисту сразу двойное счастье - мальчика и девочку. Счастливый отец сам поделился новостью с подписчиками на своей странице в Facebook.

Александр Сидоренко(Фоззи) опубликовал счастливое фото, сделанное в роддоме. На снимке радостный отец держит в руках две таблички - голубую и розовую.

"У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости", - написал музыкант под фото.

Напомним, ранее 70-летний Голливудский актер Ричард Гир стал папой в третий раз. 36-летняя жена актера родила ему сына, который стал уже вторым в семье Ричарда Гира и Алекхандры Сильвы.



Как сообщалось ранее, Милла Йовович родила третьего ребенка. Новорожденную малышку назвали Озиан.



Также, дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная родила второго ребенка. Ольга Сумская снова стала бабушкой.



Добавим, недавно певица Джамала поразила новостью о второй беременности. Фанаты были в восторге от этой новости и принялись поздравлять Джамалу.