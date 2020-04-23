Дніпропетровщина потерпає від нового спалаху коронавірусу [ Редактировать ]
Новий спалах захворювання - на Дніпропетровщині. Кількість офіційно підтверджених випадків наближається до двох сотень. Про ситуацію в регіоні - Олена Мендалюк.
У Підгородному в пацієнтів одразу трьох так званих реабілітаційних центрів виявили коронавірус. Від нарко- та алкозалежності там людей лікують не традиційними методами, а релігією. Серед підопічних вже виявили 25 хворих на COVID-19. Місцева влада заявляє - кількість інфікованих може сягнути і ста.
Андрій Горб, міський голова Підгородного:
Було 5 осіб у Першотравенську на ось цій от біблійній школі, яка відбувалася. Вони повернули в Підгородне. У них взяли проби. На сьогодні в нас офіційно зареєстровано 25 випадків за трьома адресами, це так званих реабілітаційних центрів, релігійна організація, там багато проживає контактних осіб.
Усі інфіковані - на самоізоляції. А так звані реабілітаційні центри стали місцем обсервації. Як виявилося, пацієнти ще в березні відвідували біблійну школу в Першотравенську. Нагадаю, через порушення карантину цією релігійною організацією поліція відкрила кримінальне провадження. Вже під час пандемії школа проводила зібрання на понад пів тисячі осіб.
Валерій Сердюк, директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації:
По Першотравенску мы определили 204 контактных, Сейчас мы продолжаем отслеживать этих людей. Почему? Потому что там очень много, там по-моему до 14 центров которые есть и определены уже полицией.
Загалом в області майже двісті людей інфіковані. У самому Дніпрі - вже 55. Тому в місті знову посилюють карантин. Відсьогодні під заборону потрапили торгові точки та ринки.
Михайло Лисенко, голова спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня:
В первую очередь это касается торговли в так называемых не санкционированых местах. На все возможных рынках, это продажа шаурмы, пирожков, прошу прощения чего угодно. Это не касается реализации никаких хлебобулочных и кулинарних изделий которые реализуются в торгових сетях, в супермаркетах.
Щоб не допустити ще стрімкішого поширення коронавірусу, до завершення карантину в області закрили кладовища. Поминальні дні перенесли, на коли - поки з що не відомо. Виняток - лише для похоронів.
по теме
Діагноз COVID-19: кількість хворих у світі
Іран за кількістю заражених обігнав Китай - там 87 тисяч хворих. Лише за останню добу вірус підхопили понад тисяча людей
В Ізраїлі головні політичні суперники об'єдналися через пандемію
За документом, вони очолюватимуть уряд по черзі. Найближчі півтора року посаду прем'єра обійматиме Нетаньягу, потім його замінить Ганц
ВООЗ виступила проти послаблення карантину
У світі на коронавірус захворіли вже майже два з половиною мільйони людей. Померли - 170 тисяч. Найбільше інфікованих у США - близько 800 тисяч, в Іспанії - 200 тисяч
COVID-19 в Україні: оновлені дані МОЗ
В Україні, станом на ранок, 415 нових підтверджених випадків коронавірусу. Загальна цифра інфікованих - 6125 осіб. Від початку спалаху хвороби одужали 367 уражених, 161 людина померла
На в'їздах до Києва припинили вимірювати температуру
Однак блокпости довкола столиці залишили. На них стежитимуть, щоб не було масових пасажирських перевезень