У Черкасах через спалах коронавірусу закрили неврологічне відділення в третій міській лікарні швидкої допомоги. Носієм СOVID-19 виявився один із пацієнтів, якого ушпиталили півтора тижня тому. Зі слів медиків, явних симптомів інфекції в нього не було. Тест хворому зробили лише після того, як його стан погіршився. За цей час він встиг заразити щонайменше сімох пацієнтів і майже весь персонал відділення.

Віталій Григор'єв, заступник головного лікаря Черкаської міської лікарні швидкої допомоги: