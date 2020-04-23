Відділення черкаської лікарні закрили через спалах коронавірусу [ Редактировать ]
У Черкасах через спалах коронавірусу закрили неврологічне відділення в третій міській лікарні швидкої допомоги. Носієм СOVID-19 виявився один із пацієнтів, якого ушпиталили півтора тижня тому. Зі слів медиків, явних симптомів інфекції в нього не було. Тест хворому зробили лише після того, як його стан погіршився. За цей час він встиг заразити щонайменше сімох пацієнтів і майже весь персонал відділення.
Віталій Григор'єв, заступник головного лікаря Черкаської міської лікарні швидкої допомоги:
Відділення закрите, хворі переведені в лікувальні заклади, які займаються лікуванням коронавірусної хвороби, співробітники в яких були виявлені позитивні тести - відправленні на самоізоляцію, або на лікарняний. Відділення закрите, дезінфікується.
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