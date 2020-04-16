За продуктами: жителі Маріуполя штурмували супермаркет (відео) [ Редактировать ]
Деяким представникам бізнесу, вочевидь, допомога не потрібна - їм навіть карантин не завада. У Маріуполі сотні людей влаштували штовханину на відкритті супермаркету.
Більшість без масок. Охорона через гучномовці закликала містян дотриматись дистанції, наголошуючи, що продуктів вистачить усім. Утім це не подіяло. Припинило штурм лише втручання поліції. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження через порушення власниками мережі умов карантину.
Ось так Маріупольці штурмують торгівельну мережу міста. Не толкайтесь, акуратно!
Ситуацію в Маріуполі вже прокоментував голова Нацполіції Ігор Клименко:
Поведінка представників торгівельної мережі є неприпустимою. Усі винні у масовому порушенні карантину будуть покарані.
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