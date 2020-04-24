У бійців численні осколкові поранення кінцівок і обличчя

У ці хвилини у Дніпрі рятують зір двом пораненим бійцям Нацгвардії. Хлопці потрапили під обстріл, коли чергували у селищі Славне, Донецької області. Гранатомет поцілив буквально в метрі від розвідників.

В лікарню Мечникова їх доправили напередодні ввечері. У бійців численні осколкові поранення кінцівок і обличчя. Особливо постраждали очі.

Сергій Риженко. головний лікар обласної лікарні імені Мечникова: