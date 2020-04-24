У Дніпрі рятують зір пораненим на Донбасі бійцям Нацгвардії [ Редактировать ]
У ці хвилини у Дніпрі рятують зір двом пораненим бійцям Нацгвардії. Хлопці потрапили під обстріл, коли чергували у селищі Славне, Донецької області. Гранатомет поцілив буквально в метрі від розвідників.
В лікарню Мечникова їх доправили напередодні ввечері. У бійців численні осколкові поранення кінцівок і обличчя. Особливо постраждали очі.
Сергій Риженко. головний лікар обласної лікарні імені Мечникова:
Очень была громадная угроза, чтобы мелкие осколки не проникли в мозг. Однако компьютер показал, слава Богу, только прошили мягкие ткани. Сегодня нет никакой опасности, что будут осложнения именно черепно-мозговые. Сохраняется контузия, что не позволяет проводить более широкую терапию. Ребята очень просят всех врачей сохранить зрение.
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