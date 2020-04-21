В Турции снова вводят комендантский час [ Редактировать ]
На текущей неделе - с 23 по 26 апреля - в 31 провинции Турции и четырех городах снова введут комендантский час для предотвращения распространения коронавируса. Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Власти хотят добиться снижения уровня распространения вируса, чтобы Турция смогла вернуться к нормальной жизни после Рамадана, заявил Эрдоган.
"Мы продолжим введение комендантского часа на выходные еще некоторое время, не препятствуя при этом функционированию сельского хозяйства, здравоохранения и поставкам продовольствия, а также основной производственной деятельности",- сказал президент Турции.
Комендантский час в Турции вводили 10-12 апреля. Тогда это привело к возникновению огромных очередей в магазинах. Из-за критики со стороны общественности заявление об отставку подал министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, однако президент Эрдоган ее не принял.
По последним данным, в Турции коронавирусом заразилось почти 91 тысяча человек, это больше, чем в любой другой стране, за исключением Европы и США. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что за последние 24 часа от инфекции погибли 123 человека, общее число летальных случаев - 2 140.
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