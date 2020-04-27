В понедельник, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Собеседники обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса.

Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты Мрия и Руслан привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию​.

Главы государств согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности.

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Зеленский сообщил Макрону о ходе переговоров с МВФ о начале новой программы сотрудничества с Украиной.

Украинский президент также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду относительно быстрого принятия на уровне Евросоюза решение о предоставлении макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины и состоянию реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандской формате.

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Стороны также отметили обоюдный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.

Владимир Зеленский напомнил Макрону о приглашении посетить Украину. Президент Франции подтвердил свое намерениесовершить визит.

Ранее президент Украины обратился к жителям страны, записав видео. Так, он рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.