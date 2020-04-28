У приміщенні не має бути більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів

У Чернівцях, де одна з найгірших ситуацій із COVID, дозволили працювати ринкам ще напередодні. Місцеві базари відчинені щодня з четвертої ранку до восьмої вечора.

Проте відвідувачі й продавці мають дотримувати маскового режиму й безпечної відстані. У приміщенні не має бути більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів, також мають бути дотримані інші санітарні та протиепідемічні заходи.