Базари Чернівців запустили у "масочному режимі" [ Редактировать ]
У Чернівцях, де одна з найгірших ситуацій із COVID, дозволили працювати ринкам ще напередодні. Місцеві базари відчинені щодня з четвертої ранку до восьмої вечора.
Проте відвідувачі й продавці мають дотримувати маскового режиму й безпечної відстані. У приміщенні не має бути більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів, також мають бути дотримані інші санітарні та протиепідемічні заходи.
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