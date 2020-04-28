Потрапити в Україну можна лише на автобусі

Українці, що повертаються на Батьківщину скаржаться на непомірні розцінки перевезень через кордон. Один з таких пасажирів розмістив пост у соцмережах, історія набула розголосу. Христина Гашенко з'ясовувала чи існують тіньові схеми перевезень на державному кордоні.

Сотні людей у натовпі - всі намагаються перетнути польсько-український кордон. Пішохідні пункти пропуску закрили ще на початку квітня. Потрапити в Україну можна лише на автобусі. Людей із польського боку забирає український перевізник.

Тут замість дозволених 60 пасажирів, вміщають більше вісімдесяти. Та ще й беруть 50 злотих з кожного. Про це написав у соцмережі мешканець Львівщини, який повертався цим автобусом.

Після масового розголосу хлопець інформацію із своєї соцсторінки видалив. Не стало й приватних автобусів на кордоні.

Через пункт пропуску Краковець - Корчова українців із Польщі додому повертають на автобусах Держслужби з надзвичайних ситуацій. Жодних приватних перевізників сьогодні тут немає.

Нині на кордоні два невеликі автобуси. Водійське місце відокремлене від пасажирів. Кермувальник в захисному костюмі. Усередині 18 українців.

Ольга Піджара, інспекторка пункту пропуску Краковець-Корчова:

Перевірили температуру тіла у людей, перевірили документи чи це все українці наші громадяни. - Усі здорові? - Так.

Далі паспортний та митний контролі. Пасажири зізнаються, від друзів чули, що треба заплатити водію автобуса, аби перетнути кордон.

Оксана, громадянка України:

Чула що платили великі гроші і по 50 злотих і по 200 злотих платили так воно здається не повинно бути.

Пів години і українців на автобусі вивозять за межі пункту пропуску. Далі їх висаджують біля автозаправки. Тут на них чекають поліція та медики. Грошей за перевезення через кордон зараз ніхто не вимагає. Людей ознайомлюють із правилами ізоляції та просять пройти експрес-тест. Втім, не всі погоджуються.

Оксана, громадянка України:

У мене немає потреби тому, що я сиділа там постійно вдома і мене підвезли особа,з якою я постійно перебувала в хаті, я ніде не ходила ні з ким не спілкувалася.

Біля заправки вже чекають десятки водіїв із різних областей. Вони за плату розвозять людей далі по країні. Більше місяця тут працює Володимир із Чернівців. Вдома дружина та двоє дітей. Каже, роботи немає, то ж змушений тут таксувати.

Володимир, водій:

Я відвіз, на Дніпр їхав, на Херсон їхав. До Херсона люди так як таксі беруть, я на легковій машині 8 тисяч. Платили за чотирьох, по дві тис. Якщо до Києва, то треба 800 грн з людини.

Водії розповідають, від своїх пасажирів часто чули, що доводиться платити за перетин кордону. Хто брав гроші, прикордонники не знають. Запевняють, раніше зверталися до районної та обласної адміністрації, аби там надали транспорт для перетину пункту пропуску. Автобуси зі всіма необхідними документами на міжнародні перевезення чиновники таки вислали.

Олексій Гавель, перший заступник начальника Західного регіонального управління:

Що стосується відносин між якими відбувались між водієм і громадянами, які перетинають кордон, то я не можу вам доповісти тому, що це не компетенція державної прикордонної служби.

Кому належать автобуси і хто брав гроші - не можуть пояснити і обласні чиновники. Кажуть, звернулися до правоохоронців. В поліції встановили номерні знаки автобусів, але власника поки назвати не можуть.

Дмитро Міхалець, заступник керівника ГУ Нацполіції у Львівській області:

Це не моя юрисдикція, я не можу відповісти на питання це не стосується мого правового поля.

То ж чиї автобуси і хто брав гроші рівняння з багатьма невідомими.