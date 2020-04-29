Министерство внутренних дел перенесло запуск системы автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Запуск системы видеофиксации планировался на 1 мая, однако ограничения, введенные в связи с карантином, влияют на работу определенных подразделений полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы.

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"Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве запускают видеофиксацию нарушений на дорогах. В частности, в столице были установлены 20 камер, еще 30 планировали установить в области.

Ранее сообщалось, что водители смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД онлайн.