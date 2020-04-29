В Польше 4 мая вновь откроются отели и торговые центры, а 6 мая - дошкольные учреждения. Об этом объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий (на фото), передает Reuters.

По словам главы правительства, дальнейшие шаги по "размораживанию" экономики, в том числе открытие ресторанов, будут объявлены позднее. Поляки по-прежнему обязаны носить защитные маски в общественных местах, школы будут закрыты до 24 мая.

Правительство не дало никаких указаний относительно того, когда вновь могут открыться границы.

Моравецкий также подтвердил планы провести президентские выборы, назначенные на 10 мая. Если ситуация с заболеваемостью ухудшится, голосование могут перенести на несколько недель. Премьер-министр призвал Сенат, верхнюю палату парламента, ускорить рассмотрение законопроекта о разрешении голосовать по почте вместо кабинок для голосования.

Выборы стали в Польше крайне спорным вопросом, поскольку оппозиционные партии и правозащитные группы обвиняют провластную партию "Право и справедливость" (PiS) в том, что она ставит политическую выгоду выше общественного здравоохранения.

Опросы общественного мнения показывают, что нынешний президент Польши Анджей Дуда, скорее всего, победит на выборах.

Польша, население которой составляет 38 миллионов человек, сообщила о 12 415 подтвержденных случаях коронавируса. Инфекция привела к 606 летальным случаям.