Поліцейські камери на дорогах не включать першого травня. Міністерство внутрішніх справ України перенесе запуск системи автоматичної фіксації порушень через карантин.

Запустити систему планували 1 травня. Зокрема, у Києві до роботи готові 20 камер, ще 30 - в області. Пристрої встановлені в місцях, де за статистикою в ДТП гине найбільша кількість людей.

Так, у столиці вони розташовані на Дніпровській набережній, вулицях Олени Теліги, Будівельників і Братиславській. А ще на Північному і Південному мостах, бульварах Дружби народів і Чоколівському, та на проспектах - Героїв Сталінграда, Броварському і Володимира Маяковського, Харківській площі, Набережному та столичному шосе в напрямку Києва та Обухова.