Тим часом карантинні заходи призвели до напруження: хвиля протестів, з вимогою відкрити ринки прокотилася регіонами України. Продавці, підприємці, реалізатори штурмом брали паркани базарів. Перекривали дороги та мітингували під стінами адміністрацій. Їх почули. Уряд таки вирішив дозволити функціонувати ринкам. Але за умов дотримання карантинних правил.

Як і де запрацюють базари та чи є у продавців хоча б мінімальні засоби захисту? Мої колеги дослідили тему.

Ранок середи. Щойно у Кабміні заговорили про дозвіл на відкриття ринків, як на центральному базарі Кам'янського торгівля пішла повним ходом. Місцеві підприємці ще у вихідні брали штурмом свої робочі місця. Однак, попрацювати не вдалося. Адміністрація закрила ринок.

Людмила,продавчиня:

Всі люди постраждали, не тільки ми. Всі постраждали, всі позатуплялися і всі повикидали, огурці, редиску. Усе повикидали.

Працювати базарам дозволили за умови дотримання карантинних правил. На Центральному ринку продавці у масках та рукавичках. У м'ясному павільйоні на столах - дезінфектори для покупців. Продавці ж у халатах та фартухах, в шапочках, масках і окулярах. Дезінфікують усе - від рук до вагів.

Володимир Бесцений, продавець:

Особо плотной торговли у нас нет. Рынки были закрыты, люди не знают идти или не идти на рынок, сомневаются. Поэтому особой торговли у нас нет.

У профспілці підприємців області кажуть: продавці зазнають шалених збитків. Підприємці зацікавлені у відновленні роботи ринків і готові дотримуватись карантинних правил. Однак, за словами голови профспілки, деякі вимоги чиновників абсурдні. Боротися зі стихійними базарами має поліція, нині ж це перекладають на адміністрацію ринку.

Галина Залога, голова профспілки працівників малого та середнього бізнесу у Дніпропетровській області:

Мы годами боремся с этой стихийной торговлей. Теперь возложиди это на рынки, абсурд? Рынок сегодня ежедневно должен брать разрешение у Декржспожив служби. Ребята, та Вы что, у нас там 3 человека работает, а действующих рынков в городе 15. Это уже будут корупционные действия .

Жителі Кам'янського теж чекають на відкриття ринків.

Петросян Рудик, житель м. Кам`янське:

Тут свежее домашнее мясо. Такого нигде не купишь, в магазинах вообще не сравнить. Я один раз брал, так оно так лекарствами пахнет, что я выбрасил собаке и собака не стала есть.

Окрім Кам'янського, ринки відкрили й на Закарпатті. У Мукачеві рішення ухвалили в штабі надзвичайних ситуацій територіальної громади. Базари працюють від учора - з дотриманням безпечної дистанції та маскового режиму.

Михайло, житель міста Мукачева:

Та думаю, для роботи, людям треба жити за щось, но так канєшно треба щоб соблюдали, щоб в масках були, відстань.

А от у Львові, Харкові, Запоріжжі, Рівному та багатьох інших містах - ринки ще не відкривали. Чекають остаточних правил від уряду.