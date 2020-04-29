Росія випередила Іран та Китай за кількістю хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Країна-агресор вже випередила Іран та Китай за кількістю хворих на COVID-19. В РФ інфікувалися більш як 93 з половиною тисяч осіб - на тисячу більше, ніж в Ірані.
Останні кілька тижнів захворювання "за порєбріком" поширюється надто стрімко. Там померло 867 людей. Наразі пандемія зачепила вже понад три мільйони людей у світі. Більше 217 тисяч летальних випадків. Лише за останню добу заразилися ще 76 з половиною тисяч.
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