Країна-агресор вже випередила Іран та Китай за кількістю хворих на COVID-19. В РФ інфікувалися більш як 93 з половиною тисяч осіб - на тисячу більше, ніж в Ірані.

Останні кілька тижнів захворювання "за порєбріком" поширюється надто стрімко. Там померло 867 людей. Наразі пандемія зачепила вже понад три мільйони людей у світі. Більше 217 тисяч летальних випадків. Лише за останню добу заразилися ще 76 з половиною тисяч.